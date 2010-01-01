Участникам марша сексуальных меньшинств в Кишиневе в воскресенье, 21 мая, удалось пройти только полпути. Как передает агентство "ИНФОТАГ", представителям православной церкви удалось сорвать марш.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", несколько сот представителей церкви, прихожан и сторонников традиционных семейных ценностей перекрыли улицу Букурешть, по которой шли участники марша. Они разбросали яйца и пакеты со священной водой, пели православные молитвы и песни.



Участники марша с цветами и в белых футболках с надписью "Без страха" намеревались пройти более километра - от улицы Измаильской до здания Дворца Республики. Представители церкви вышли навстречу с хоругвями, православными песнопениями и плакатами. На плакатах надписи - "Молдова - православная страна!", "Мама, папа, я - это семья!", "Нет - пропаганде гомосексуализма!".



Полиция оперативно вмешалась, предотвратив столкновения между участниками марша и их противниками. Несколько сот полицейских в касках и защитном снаряжении встало между двумя группами, разделив их плотным кордоном. Через несколько минут было принято решение прервать марш. Участников марша посадили в автобусы, которые полиция заранее подготовила. Автобусы и полицейские сопровождали участников марша с самого начала. Полиция эвакуировала участников марша, после чего сторонники православной церкви разошлись.



В марше сексуальных меньшинств участвовали несколько сот человек, в том числе активисты ЛГБТ-сообщества и неправительственной организации Genderdoc-М, представители гражданского общества, ряд политиков и журналистов. К ним присоединились также сотрудники посольств ряда западных стран. Марш в этом году прошел без флагов цвета радуги, лозунгов и плакатов в поддержку сексуальных меньшинств. Организаторы объявили, что он направлен против дискриминации в целом. Участники марша пришли с цветами, все они были одеты в белых футболках с надписью "Без страха", а на спине написано "Под этой футболкой не существует страха".



Накануне президент Молдовы Игорь Додон подверг критике мероприятия сексуальных меньшинств, которые проводятся в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд-2017". Он заявил, что категорически осуждает проведение фестиваля и марша ЛГБТ-сообщества.



По инициативе Додона на площади Великого Национального Собрания состоялся Фестиваль - мероприятие в поддержку традиционных семейных ценностей, которое проводится с 2016 г.





Тем не менее, представители ЛГБТ-сообщества Молдовы считают проведенный марш в этому году самым удачным за все годы проведения таких мероприятий. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом они заявили журналистам после марша в воскресенье.



"В прошлом году нас было 300 человек, в этом - больше. Мы не можем назвать конкретную цифру, но было распределено примерно 400-500 футболок. Пришли люди, для которых права человека что-то значат", - заявила координатор Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ Анжела Фролова.



Один из лидеров Genderdoc-М Алексей Марчков заявил корреспонденту "ИНФОГТАГ", что "полиция обеспечила порядок, и участникам марша не было страшно".



"Мы видели, знали и понимали, что в любую минуту сотрудники полиции придут на помощь и защитят нас. Отсутствие у нас и наших гостей, которые приехали из Украины и России, где они научены совершенно иной реакции на их действия, какого либо страха не сказалось на численности участников марша. На этот раз, на наш марш вышли около 400 человек, не побоявшись столкновений и противостояния с противниками нашего шествия", - сказал Марчков.



Он отметил, что удалось пройти несколько кварталов, после чего полиция рекомендовала, во избежание столкновения, сесть в автобусы и уехать.



"Мы согласились и не стали идти на рожон. Мы убедились, что и при новом президенте сможем в своей стране идти легальным маршем, и полиция нас будет защищать, как это она сделала в воскресенье, сопровождая четыре-пять кварталов. Новый президент является гарантом Конституции, он не может запретить нам наши действия. Мы выполнили свою программу минимум, показали, что мы не боимся, и что у государства есть правоохранительные органы, которые могут нас защитить", - сказал Марчков.



Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк сообщил, что в воскресенье в стране прошло 41 уличное культурно-художественное мероприятие. Для обеспечения порядка было задействовано более 3000 сотрудников МВД.



