Агентство по туризму инициировало разработку законопроекта о введении в Молдове системы талонов на отдых.



Она предусматривает, что каждый трудоустроенный гражданин (как в бюджетном, так и в частном секторе) на основании талонов дважды в год сможет размещаться в сельских пансионах не менее, чем на 2-3 ночи, включая завтраки. Проект направлен на развитие внутреннего туризма, который растет не более 10% в год, передает logos-press.md

С моделью в Агентстве пока не определились. Не исключено, что за основу будет взят опыт Румынии, где система т. н. ваучеров на отдых начнет действовать уже с июля 2017 года. Правда, там речь идет лишь о бюджетниках, на отдых которых выделено 5,2 млрд румынских леев. Изначально румынская система предусматривала шесть ваучеров на каждого бюджетника в год. Однако сейчас речь идет лишь об одном ежегодном талоне на отдых на сумму, эквивалентную одной минимальной зарплате.

Талоны на отпуск — это третий уровень социальных пакетов, предоставленных работодателем после обеспечения минимальных потребностей работников, включая питание. Как правило, котируются они только на внутреннем рынке и лишь в организованном туристическом секторе.

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