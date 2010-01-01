

Представители посольства Швеции в РМ встретились в пятницу с руководством кишиневской и национальной полиции. Они попросили обеспечить безопасность марша сексуальных меньшинств "Без страха", запланированного на ближайшее воскресенье. Дипломаты настаивали на максимальном внимании полиции к обеспечению мер безопасности во время шествия. Замглавы национального инспектората полиции Георге Кавкалюк заверил европейских гостей, что правоохранители будут присутствовать на марше в необходимом количестве и в спецснаряжении. Через СМИ Кавкалюк призвал граждан соблюдать максимальную терпимость к участникам шествия, не приносить с собой в центр города огнестрельное и холодное оружие, взрывчатку, не пытаться посетить центр на собственном автомобиле и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций соо бщать об этом по телефону 902. Ранее сторонники традиционных семейных ценностей всячески препятствовали проведению подобных прайдов в Молдове, его участников закидывали яйцами и освистывали, несмотря на охрану полицейских.