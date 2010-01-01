Национальное Агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в ходе заседания 19 мая утвердило пересмотр тарифов на воду и канализацию в сторону увеличения.

Административный совет НАРЭ в пятницу, 19 мая, единогласно утвердил изменение тарифов на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятиями "Apă-Canal Ungheni" и "Apă-Canal Chișinău".



"Решение вступает в силу с момента его публикации", — сказал заместитель начальника отдела тарифной политики и экономического анализа НАРЭ Александру Мижа.



Таким образом, тарифы "Apă-Canal Ungheni" для бытовых потребителей составят 13,40 лея за кубометр питьевой воды и 6,07 лея — за канализацию, а для небытовых – 22,15 лея и 16,32 лея за кубометр соответственно.



Тарифы за услуги "Apă-Canal Chișinău" для бытовых потребителей составят 8,65 лея за кубометр питьевой воды и 2,04 лея — за канализацию, а для небытовых – 13,29 лея и 11,17 лея за кубометр соответственно. То есть общий тариф для бытовых потребителей в Кишиневе вырастает с 9,19 лея до 10,69 лея, а для небытовых – с 22,96 до 24,46 лея.