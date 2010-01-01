

Как "вопиющую и неправомерную ситуацию" расценил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от России Евгений Верещага задержание в Кишиневском аэропорту 12 мая российского офицера-миротворца, вылетающего в Москву



Как передает "ИНФОТАГ", он заявил об этом накануне на заседании ОКК, распространив обращение с призывом "отказаться от провокационных действий, которые могут негативно сказаться на миротворческой миссии".



По словам Верещаги, молдавские правоохранители "подвергли усиленному досмотру российского миротворца, допросили его и изъяли личные вещи, в том числе серебряную монету".



"Но никаких объяснений по данному факту, никаких актов не было составлено. Поэтому в обращении мы просим дать оценку случившемуся и представить объяснения", - сказал он.



Глава российской делегации выразил надежду на то, что подобные инциденты не повторятся, и ротация российских военнослужащих будет проводиться в штатном режиме, как это прописано в соглашении 1992 г.



"Основной документ, которым руководствуется миротворческая операция, - это соглашение 1992 г. Все другие механизмы, принятые вне формата деятельности ОКК, вне соглашения не могут быть использованы в ее работе", - считает он.



На просьбу корреспондента "ИНФОТАГ" прояснить ситуацию, сопредседатель ОКК от Молдовы Ион Солоненко сказал, что министерство иностранных дел и евроинтеграции переработало механизм ротации и об этом российская сторона знала. К тому же, инцидент произошел вне зоны безопасности, поэтому ОКК вряд ли может его рассматривать, тем более, что Верещагин сообщил о нем не сразу, а спустя неделю.



Генерал напомнил, что правоохранительные органы во всем мире в пунктах пересечения границы вправе досматривать любых подозрительных лиц. А среди конфискованных личных вещей он назвал памятные монеты и награды непризнанной ПМР, отметив, что, в принципе, логика действий молдавских правоохранителей ему понятна.





