

Президент Игорь Додон выступает за изменение системы сдачи экзаменов при окончании лицея. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне на заседании Совета ректоров.



"Необходимо изменить систему сдачи экзаменов при окончании лицейского образования путем внедрения новой формы завершения этого этапа, с учетом опыта других стран", - сказал Додон.



В ходе избирательной кампании по выборам президента он уже говорил о необходимости реформирования системы образования и отмены обязательного экзамена на степень бакалавра.



На заседании Совета ректоров отмечалось, что "в процессе внедрения Кодекса об образовании выявлены нарушения принципов последовательности, точности и непротиворечивости правовых норм". Участники заседания высказались за доработку Кодекса и принятие поправок в него.



Они также обсудили Устав Национального совета по аккредитации и аттестации (НСАА). Додон высказался за утверждение НСАА в качестве основной государственной структуры по оценке и аккредитации субъектов в области науки и инноваций, а также аттестации научных и научно-дидактических кадров.



Ректоры перечислили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Среди них - ежегодное сокращение численности студентов. Так, если в 2012-13 гг. в ВУЗ обучались 102 458 студентов, то в 2016-17 гг. их число снизилась на 28%, составив 74 726. Кроме демографических и миграционных причин назывались стипендии, предоставляемые студентам другими странами, а также порядок сдачи экзаменов на степень бакалавра.



