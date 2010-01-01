



В центре Moldexpo открылась в четверг XXI книжная ярмарка для детей и молодежи.



Как сообщили "ИНФОТАГ" ее организаторы, в этом году праздник книги приурочен к 180-ой годовщине со дня рождения известного румынского писателя-сказочника Иона Крянгэ.



"Нашей основной задачей является продвижение детской книги. Салон дает возможность познакомиться с отечественными и зарубежными издательствами, принять участие в конкурсах, беседах и встречах с писателями, приобрести книги по выгодным ценам. В течение четырех дней состоится ряд интерактивных детских мероприятий. Компьютер не заменит книгу, которая остается самым эффективным инструментом в воспитании подрастающих поколений", - сказала директор Национальной детской библиотеки Клавдия Балан.



В ярмарке принимают участие более 110 книжных издательств из Молдовы, Румынии, Франции, Германии, Китая, Литвы, Польши, Украины и Венгрии. Организаторы мероприятия традиционно подготовили для детей книгу-сюприз. 15 тыс. юных читателей получат в дар красочно оформленную сказку Иона Крянгэ "Кошелёк с двумя денежками". Библиотекари могут обменяться опытом с иностранными коллегами и получить в подарок книгу "Книга, библиотека, читатель".



Международный салон детской и молодежной книги проводится министерствами культуры, просвещения, молодежи и спорта, Национальной детской библиотекой и Союзом писателей РМ.





