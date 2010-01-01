23-24 мая в Кишиневе при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова пройдет Мастер-класс педагогов Высших курсов сценаристов и режиссеров, руководителей мастерской режиссуры игрового кино И. Квирикадзе и А.Добровольского (Россия, г. Москва). Темы мастер-класса: «Актуальные проблемы современного кино», «Вопросы режиссуры и драматургии». В ходе занятий будут освещаться различные аспекты профессий сценариста (поиски сюжета, характеры персонажей, диалоги, конфликт, развитие драматической ситуации) и режиссера (работа с актером, монтаж, работа со звуком, работа с оператором). В мастер-класс также входит показ и анализ курсовых и дипломных работ студентов и дискуссии на заданную тему.

Чтобы стать участником бесплатного семинара, необходимо заполнить специальную анкету и до 20 мая отправить ее на почтовый адрес: moldova_rcnk@mail.ru. Возраст участников – от 20 до 45 лет.

Сведения о руководителях мастер-класса И. Квирикадзе и А. Добровольском и об истории старейшей в России киношколы «Высшие курсы сценаристов и режиссеров», а также бланк анкеты - см. сайт Российского центра науки и культуры в Республике Молдова: http://mda.rs.gov.ru

Телефон для справок: 022 22 01 70