





Молдавская группа SunStroke Project успешно выступила в первом полуфинале музыкального конкурса Eurovision-2017 в Киеве, войдя в первую десятку, которая завоевала право участвовать в финале. Всего в первом полуфинале приняли участие 18 стран. Молдавские исполнители выступали под номером 12, исполнив композицию Hey Mamma. В финал прошли также Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая, а финал - в субботу, 13 числа. Молдова участвует в конкурсе Евровидения с 2005 г. Тогда же она заняла лучшее место в своей истории - шестое, благодаря группе Zdob si Zdub. Последние три года представителям Молдовы не удавалось выйти в финал.



