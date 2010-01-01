



Власти и оппозиция порознь отметили 9 мая День Победы и День Европы.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", утром во вторник состоялось возложение цветов на Мемориале воинской славы "Вечность". В церемонии участвовали председатель парламента Андриан Канду, депутаты, министры, руководители государственных учреждений, аккредитованные дипломаты, общественность. Они возложили цветы к памятникам и могилам погибших, а также к памятнику Скорбящей матери, воздвигнутом в память погибших в приднестровском вооруженном конфликте 19-22 июня 1992 г.



В этом году на Мемориале не было митинга памяти, официальная церемония ограничилась возложением цветов и исполнением государственного гимна РМ. Президент Игорь Додон участвовал в Параде Победы в Москве, а премьер-министр Павел Филип находился с визитом в Чехии.



Премьер в своем послании поздравил граждан РМ с Днем Победы и Днем Европы, подчеркнув, что этот двойной праздник "делает всех сильнее и решительнее в борьбе за ценности и идеалы 9 мая".



"Именно этот день заставляет нас никогда не забывать уроки прошлого и с уверенностью смотреть в будущее", - отметил Филип.



Он отдельно поздравил ветеранов войны, выразив им "признательность за действия, мужество и самопожертвование".



"В этот день мы празднуем День Победы и отдаем дань памяти тем, кто погиб в самой кровопролитной войне. В этот день 72 года назад закончилась самая страшная война ХХ века. Спустя пять лет был заложен проект единой Европы, который направлен на то, чтобы сохранить мир на континенте, укрепить то, что удалось отстоять - мир и процветание Европы. Если бы не было Дня Победы, не было бы и Дня Европы. Поэтому мы празднуем эти две даты одновременно", - заявил журналистам спикер Андриан Канду.



После этого, колонна правящей Демократической партии (ДПМ) во главе с ее лидерами и председателем парламента Андрианом Канду двинулась в центр Кишинева. В колонне были депутаты и министры от ДПМ, руководство партии, за исключением ее лидера Влада Плахотнюка. Он присоединился к колонне уже в центре Кишинева.



Участники марша держали флаги ДПМ, государственные флаги РМ и флаги Евросоюза. По оценкам организаторов, в колонне было до 25 тыс. человек. На площади Великого Национального Собрания состоялся большой концерт с участием известных молдавских и российских исполнителей.



В то же время, другая колонна с утра вышла из центра Кишинева и к 12.00 пришла на Мемориал Воинской славы "Вечность". В колонне - участники марша "Бессмертный полк", военный оркестр, сторонники левых партий. Марш был организован Общественным советом "За Свободную Родину".



Его поддержали ряд партий, которые решили в этот день отказаться от партийных флагов и другой символики. Они шли с государственными флагами РМ, знаменами Победы и флагами в виде георгиевской ленточки, скандируя "Мы помним, мы гордимся!", "Победа!", "Молдова!", "Ура!". По оценкам организаторов, в колонне было около 70 тыс. человек.



Утром Общественный совет "За Свободную Родину" развернул на центральной площади Кишинева самую большую в истории копию Знамени Победы, водруженного в мае 1945-го в Берлине над рейхстагом. Участники акции развернули гигантское красное полотно, на котором с точностью были повторены надписи штурмового флага 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, и ставшего 72 года тому назад Знаменем Победы.



Парламент в конце апреля принял закон о праздновании 9 мая и Дня Европы. Это решение подвергла критике молдавская оппозиция, а президент Игорь Додон заявил, что не промульгирует закон, который, по его мнению, "направлен на то, чтобы подменить День Победы". В то же время, социалисты не стали сопротивляться тому, что ДПМ заняла центральную площадь Кишинева 9 мая. Социалисты организовали в воскресенье 7 мая, концерт российского исполнителя Александра Маршала и группы "Любэ". Во вторник состоялся праздничный салют по случаю Дня победы, организованный Партией социалистов и президентом Игорем Додоном.



Делегация Евросоюза, которая организовывает мероприятия ко Дню Европы, решила провести торжества по случаю Дня Европы в субботу, 13 мая.



