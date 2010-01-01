



В Кишиневе и Бэлць прокурорами и сотрудниками МВД пресечена деятельность 19 служб такси, которые нанесли за три года ущерб государственному бюджету в виде неуплаченных налогов на 15 млн. леев. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции и.о. замначальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным случаям Виталие Бусуйок.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал, что задержано шесть человек, в том числе бывшие сотрудники уголовного розыска и полиции.



"Всего, по делу проходит девять человек из числа учредителей компаний, их акционеров и бухгалтеров. Большая часть служб такси были зарегистрированы на лиц из числа инвалидов или, к примеру, на жителя Бендер, откуда родом один из главарей преступного сообщества", - пояснил прокурор.



По его словам, данные службы такси монопольно контролировали до 90% рынка двух крупнейших городов страны.



"Официально, в парках служб зарегистрировано 1400 автомобилей. Столько же действовала нелегально. Все таксисты ежедневно должны были сдавать выручку в так называемые, "пункты сбора". Суммы варьировались от 700 до 1300 леев. В бухгалтерской отчетности эти средства отражались, как поступление сумм в 150-300 леев. Вся эта "черная" денежная масса присваивалась организаторами преступной схемы", - сообщил Бусуйок.



Он отметил, что в массе своей водители такси не имели оформленных по закону контрактов на работу и трудились вместо восьми часов, определенных Трудовым кодексом, круглосуточно.



Прокурор не исключил, что часть средств шла на подкуп чиновников, которые должны были контролировать и проверять отчетность служб такси.



"Осуществлены перехваты 50 телефонных разговоров между участниками сообщества. Теперь следствию хорошо известна роль каждого из них. Проведены 17 контрольных поездок на такси, когда чек на уплаченные деньги не выдавался и деньги не поступали в бухгалтерию. Изъято до 70 различных - электронных и бумажных носителей о движении денег на указанных предприятиях", - пояснил он.



Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.