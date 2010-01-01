



Центр независимой журналистики организовал в среду акцию протеста перед парламентом РМ. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ", акция проходит в рамках Дней свободы прессы.



Более пятидесяти представителей неправительственных организаций приняли участие в пикетировании парламента. Координатор мероприятия Лилиана Кроитор сообщила, что, по мнению специалистов Центра независимой журналистики, в Молдове существуют проблемы в обеспечении свободы СМИ.



"Участники акции хотели привлечь внимание молдавских властей к случаям нарушения свободы слова и препятствию журналистской деятельности, а также к политическому давлению государства на прессу. Мы предоставили доклад "Дни свободы прессы 2017". Кроме анализа ситуации, в нем содержится требование обеспечить свободный доступ к информации и улучшение условий работы журналистов", - сказала она.



Дни свободы прессы в Молдове продлятся до конца мая и включают в себя дебаты "Стоп ложь", круглый стол "Критическое состояние печатных СМИ Молдовы", обсуждение журналистских расследований, медиа-уроки и тренинги для журналистов.



День свободы прессы отмечается 3 мая во всем мире. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции 23 декабря 1993г.



Молдова заняла 76 место из 150 в 2016 г. в рейтинге свободы прессы, составленном международной неправительственной организацией "Репортеры без границ".