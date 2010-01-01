





Саперы Национальной армии Молдовы обезвредили в апреле в ходе 16 боевых выходов 30 взрывоопасных предметов. Они были обнаружены в селах районов Кэушень, Унгень, Анений Ной, Леова и Штефан Водэ. Все боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны. Самую крупную партию - три ручных гранаты, нашли в Кэушень местные жители в ходе сельскохозяйственных работ. С начала года молдавские саперы совершили 42 выезда на место обнаружения 80 взрывоопасных предметов. Все они были ликвидированы.

