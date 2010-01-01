Сегодня судьи вынесли решение по делу об убийстве 14-летней Кристины Пархоменко в Страшенах.

Трое ее убийц, все несовершеннолетние, получили по 6 лет и 8 месяцев тюрьмы.

Это почти втрое меньше, чем полагалось за совершение данного преступления - 20 лет. Вероятно, такое снисхождение явилось причиной чистосердечного признания всех обвиняемых, о котором рассказал адвокат Георгий Кобзак. От также отметил, что преступники "искренне раскаялись в совершенном".

Напомним, 14-летняя жительница Страшен была жестко убита в ноябре прошлого года. Экспертиза показала, что она умерла вследствие многочисленных ударов, нанесенных в область головы тяжелым предметом, однако изнасилована не была.

Обвиняемыми по этому делу проходили четверо несовершеннолетних. Один из них, 13-летний подросток, по причине малолетства не будет подвергнут суду - его родители заплатят штраф, а сам он будет находиться на учете в полиции. Еще двое обвиняемых, 14 и 15 лет, признали свою вину и были помещены под арест.

Четвертый подозреваемый, 17-летний Виталие Влад, по информации СМИ являющийся главным инициатором избиения девушки, сбежал из страны, был объявлен в международный розыск, найден и экстрадирован в Молдову, где помещен под арест.

Источник: bloknot-moldova.md