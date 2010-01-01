Сегодня правительство приняло решение объявить 8 мая выходным днем.

Решение было принято по предложению Министерства труда в целях лучшего использования сотрудниками дней отдыха и праздничных нерабочих дней. По закону правительство имеет право переносить выходные на другие дни.

В связи с тем, что 9 мая отмечается День Победы, молдаване будут сидеть дома четыре дня – 6,7,8 и 9 мая. Однако бюджетникам придется отработать 8 мая в субботу, 20 мая.

Источник: Noi.md.