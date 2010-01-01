Семь человек были задержаны во вторник, 25 апреля, сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о выборе компаний, которые должны обустроить платные парковки в столице.

Речь идет о вице-примаре Нисторе Грозаву, начальнике Управления общественного транспорта и путей сообщения Игоре Гамрецком, бывшем муниципальном советнике, руководителях трех паркинговых компаний и о бизнесмене, которого подозревают в секретном управлении несколькими компаниями, участвующими в аукционе, в том числе победившей компанией, передает IPN.

Согласно сообщению для прессы НЦБК, в июле 2015 года Управление общественного транспорта и путей сообщения объявило о начале торгов по вопросам организации и управления платными парковками в столице. Список обязательных требований был необоснованно увеличен, с добавлением требований к соискателям, к примеру - наличие не менее шести миллионов парковочных транзакций в течение последних трех лет, а также доказательства оказания платных парковочных услуг посредством электронных платежей не менее чем в пяти городах в течение последних двух лет. Хотя спецификация была куплена 16 компаниям, только две подали заявки на участие - нерезидент EME PARKLEITSYSTEM GmbH и резидент ООО Sizif-L, которая была дисквалифицирована из-за нехватки некоторых документов.

Уголовное дело было открыто в связи с существованием подозрения на то, что вице-примар подписал договор с победившей фирмой без его утверждения Кишиневским муниципальным советом. Это было сделано несмотря на то, что Закон о государственно-частном партнерстве устанавливает прямо, что после определения победителя, оговариваются условия договора и только после этого проект передается для утверждения и подписания Кишиневскому муниципальному совету.

В ходе расследования были зафиксированы периодические встречи ответственных лиц примэрии с бизнесменом, в связи с которым есть доказательства, что он тайно управлял победившей фирмой и другими паркинговыми компаниями, а так же некоторыми офшорами. Следователи собирают доказательства совершенного мошенничества на аукционе и сговора между чиновниками примэрии и представителями победившей компании.

В настоящее время семь задержанных человек подозреваются в превышении служебных полномочий и злоупотреблениях. Если будут найдены виновными, им грозит наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.