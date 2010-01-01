



Минувшей ночью спасатели вызволили из заблокированных снегом автомобилей более 400 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщили агентству "ИНФОТАГ" в Службе Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.



"Не только спасатели, но и пожарные приняли участие в уборке снега, а также были мобилизованы солдаты Национальной армии. В сложившихся условиях, когда значительная часть национальных трасс и местных дорог заблокированы, спасатели рекомендую населению не покидать свои дома, если нет острой необходимости. Водителям предлагается отказаться от дальних поездок, так как могут застрять в снегу", - отмечается в сообщении Службы.



По состоянию на 11.00, 240 населенных пунктов в центре и на юге страны оставались без электроэнергии. Также, во избегании блокирования автомобилей на дорогах, закрыты 11 участков дороги на республиканских трассах, абсолютное большинство местных дорог в центре и на юге Молдовы также закрыты.



Согласно сообщению минтранса, движение перекрыто на следующих участках дорог:



Кантимирский район: R35 Комрат - Кантемир (с. Вишнёвка), G132 R35 - Баймаклия - Тараклия де Салчие - R32(с. Баймаклия и с. Тараклия де Салчие);



Район Кэушень R30 Анений Ной - Кэушень - Штефан Водэ - 33-35 км, G116 R30 Штефан Водэ - Алава - Сэиць - G117;



Район Басарабяска R36 Басарабяска - Чадыр-Лунга;



Международная трасса M5 Граница с Украиной - Крива - Бэлць - Кишинев-Тирасполь - Граница с Украиной км 252-274; км 290-323;



Дубэсарский район: G68 R20 - Орхей - Суслень - Устия - Криулень;



Ниспоренский район: R25.1 M1 - R25;



Стрэшенский район: G97 R1 Пэнэшешть - Кэприяна - M1;



Кахулский район: R34 Хынчешть - Леова-Кахул - Джурджулешть (Готешть-Киркань) упали электропровода км 68-70 с. Вылчеле, R32 М3 Вулкэнешть, Кахул, Тараклия возле с. Московей;



Международная трасса М3 Кишинев - Комрат - Джурджулешть - Граница с Румынией (с. Чумай, с. Бурлэчень);



М3 Кишинев - Комрат - Джурджулешть - Граница с Румынией (с. Вулкэнешть, с. Слобозия Маре).



Более 600 единиц техники работают на расчистке дорог, около 4100 спасателей, пожарных и полицейских убирают поваленные от снегу деревья.



В правительстве работает созданный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.





