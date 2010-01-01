Впервые в Кишиневе будет выпущена первая книга композитора Евгения Доги. Презентация издания состоится 19 апреля в Национальной филармонии им. Сергея Лункевича.

Книга маэстро Евгения Дога – не обычная книга, а сборник арий и романсов, под названием «Диалоги любви», основанная на истории любви великого поэта Михая Еминеску и его избранницы Вероники Микле.

В Кишиневе будет выпущен первый сборник, включающий в себя 25 песен и романсов Евгения Доги, на стихи влюбленных. В рамках спектакля выступят: солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – сопрано Марианна Буликану, сопрано Анна Черникова, Кристина Пинтилие, Марчел Рошка, ученики лицея им. Чиприана Порумбеску и симфонический оркестр под управлением дирижера Думитру Кырчумару.

«Выдающиеся стихи! Сколько любви, сколько тепла, сколько ненависти, преданности, страсти, столько шири в чувствах! Не найдешь нигде в литературе. Их творчество связано. Их чувства — в постоянном диалоге», — сказал Евгений Дога в интервью.