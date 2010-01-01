



Президент Игорь Додон обсудил ход подготовки к празднованию Дня Победы. Он написал на своей странице в facebook, что провел в среду встречу с представителями общественного координационного комитета "Победа", в который входит ряд общественных организаций, гражданских активистов и национальных общин. Он отметил, что на заседании озвучил мероприятия уже запланированные к этому дню. Среди них глава государства назвал концерт на центральной площади Кишинева с выступлением Александра Маршала и группы "Любэ" , награждение Орденом Республики девяти ветеранов, а также участие президента Молдавии в параде Победы на Красной Площади впервые за последние 10 лет. Кроме этого 9 мая планируется акция "Бессмертный полк" - марш, которым кишинёвцы по традиции пройдут до мемориала "Вечность". Принято решение, что марш пройдет одно й общей колонной, без партийных флагов и символики.

