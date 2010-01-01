



В армии Молдовы средняя зарплата военнослужащих к началу 2017 г. составила 5027 леев ($257), несмотря на увеличение субсидий на вооруженные силы. Эта сумма ниже среднемесячной зарплаты в 2016 г., которая составляла 5084 лея.



Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на Ziarul de Garda, бюджет оборонного ведомства на текущий год составил 554 млн. леев, что почти на 5 млн. больше прошлогоднего. Его доля в ВВП - 0,4%.



За последние три года сократилось количество военных учений, а также число военнослужащих, которые принимали в них участие. Если в 2015 г. 1504 солдат и офицеров участвовали в 18 учениях, в 2016 г. - 1268, , а на 2017 г. запланированы 16 учений, в которых должны принять участие 1151 военнослужащий.



Исследование, проведенное аналитическим центром Exert-Group, показало, что в 2015 г. самые значительные траты министерства обороны составили на персонал - 62%, на техническое обслуживание - 35%, а на капитальные вложения - 3%.



"Малый объем капитальных расходов указывает на отсутствие планов по закупке обмундирования, боевой техники и вооружения. Из презентации оборонного бюджета не ясно, какова доля расходов на подготовку воинских подразделений и наращивание национального оборонного потенциала, что, по сути, является основной задачей национальной армии в мирное время", - отмечается в отчете независимых экспертов.



Журналистам издания отказали в министерстве в предоставлении информации, сколько в вооруженных силах контрактников, сколько военнослужащих покинули армию, и сколько было выделено средств на боевую подготовку за последние пять лет.