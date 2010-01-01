Бюджет растет - зарплата падает: почему молдавским военным стали меньше платить
В армии Молдовы средняя зарплата военнослужащих к началу 2017 г. составила 5027 леев ($257), несмотря на увеличение субсидий на вооруженные силы. Эта сумма ниже среднемесячной зарплаты в 2016 г., которая составляла 5084 лея.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на Ziarul de Garda, бюджет оборонного ведомства на текущий год составил 554 млн. леев, что почти на 5 млн. больше прошлогоднего. Его доля в ВВП - 0,4%.
За последние три года сократилось количество военных учений, а также число военнослужащих, которые принимали в них участие. Если в 2015 г. 1504 солдат и офицеров участвовали в 18 учениях, в 2016 г. - 1268, , а на 2017 г. запланированы 16 учений, в которых должны принять участие 1151 военнослужащий.
Исследование, проведенное аналитическим центром Exert-Group, показало, что в 2015 г. самые значительные траты министерства обороны составили на персонал - 62%, на техническое обслуживание - 35%, а на капитальные вложения - 3%.
"Малый объем капитальных расходов указывает на отсутствие планов по закупке обмундирования, боевой техники и вооружения. Из презентации оборонного бюджета не ясно, какова доля расходов на подготовку воинских подразделений и наращивание национального оборонного потенциала, что, по сути, является основной задачей национальной армии в мирное время", - отмечается в отчете независимых экспертов.
Журналистам издания отказали в министерстве в предоставлении информации, сколько в вооруженных силах контрактников, сколько военнослужащих покинули армию, и сколько было выделено средств на боевую подготовку за последние пять лет.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на Ziarul de Garda, бюджет оборонного ведомства на текущий год составил 554 млн. леев, что почти на 5 млн. больше прошлогоднего. Его доля в ВВП - 0,4%.
За последние три года сократилось количество военных учений, а также число военнослужащих, которые принимали в них участие. Если в 2015 г. 1504 солдат и офицеров участвовали в 18 учениях, в 2016 г. - 1268, , а на 2017 г. запланированы 16 учений, в которых должны принять участие 1151 военнослужащий.
Исследование, проведенное аналитическим центром Exert-Group, показало, что в 2015 г. самые значительные траты министерства обороны составили на персонал - 62%, на техническое обслуживание - 35%, а на капитальные вложения - 3%.
"Малый объем капитальных расходов указывает на отсутствие планов по закупке обмундирования, боевой техники и вооружения. Из презентации оборонного бюджета не ясно, какова доля расходов на подготовку воинских подразделений и наращивание национального оборонного потенциала, что, по сути, является основной задачей национальной армии в мирное время", - отмечается в отчете независимых экспертов.
Журналистам издания отказали в министерстве в предоставлении информации, сколько в вооруженных силах контрактников, сколько военнослужащих покинули армию, и сколько было выделено средств на боевую подготовку за последние пять лет.