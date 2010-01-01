





За подделку результатов земельного аукциона в Кишиневе оперативниками национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в пятницу задержан судебный исполнитель, общественник и предприниматель. Преступная схема заключалось в фальсификации результатов тендера на основе подложных судебных решений. Бизнесмен и общественник ставили в документах подписи за несуществующих экономических агентов, а судебный исполнитель смог зарегистрировать итоги конкурса в Регистре недвижимости Кишинева. Речь шла об отчуждении 20 земельных участков. Цель мошенничества - последующая перепродажа земли. Злоумышленники задержаны на 72 часа.

