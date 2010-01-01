



В Пасхальные праздники (15-18 апреля) и дни поминовения усопших (22-25 апреля) границы Приднестровья можно будет пересекать в упрощенном порядке. Соответствующее распоряжение подписал президент Вадим Красносельский.



Согласно документу, цитируемому агентством "ИНФОТАГ", в эти дни сотрудники МВД и госбезопасности будут проводить в отношении граждан Молдовы, Украины и России "упрощенный контроль, который заключается в проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и принадлежности документов лицу, пересекающему Государственную границу ПМР".



Это же касается и контроля таможенниками перемещаемых гражданами товаров, за исключением предназначенных для производственных и коммерческих целей, а также запрещенных к ввозу в регион.



Также будет действовать упрощенный режим регистрации амвтотранспортных средств, прибывающих из Молдовы, Украины и России.



Кроме того, помимо постоянно действующих пунктов пропуска будут функционировать и дополнительные временные на следующих направлениях: Вада-Турково - Шершенцы; Валя-Адынкэ - Загнитков; Плоть - Крутые; Виноградное - Новые Буторы; Грушка - Немировка; Красный Октябрь - Вертюжаны; Рашково - Вадул-Рашково; Цыбулевка - Цехановка; Тея - Калфа.



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", ранее с просьбой об упрощении прядка въезда в Приднестровье на праздники к властям региона обратился вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан.



