Подготовка к главному христианскому празднику идет полным ходом по всей стране и, конечно же, в столице республики. Руководители городских служб рапортуют о том, как будет строиться их работа в течение праздников и дают советы гражданам, как лучше их провести.

Смотрите на этикетку!

В преддверии пасхальных праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) усилит проверки экономических агентов, специализирующихся на торговле или хранении продуктов питания. Об этом рассказал на брифинге в понедельник гендиректор агентства Ион Тома.

По словам Томы, представители ANSA проведут проверки в магазинах и на рынках, а также в местах общественного питания. Кроме того, Тома дал несколько советов гражданам, закупающим продукты для праздника. Он особо отметил, что стоит избегать уличных торговцев, продающих товары без лицензии. «Мы усилим контроль за уличной торговлей, но проверить все товары, их годность мы не в состоянии», — отметил Тома.

Также, по советам ANSA, стоит внимательно читать состав и характеристики продукта, которые обязательно должны быть указаны на этикетке, проверять целая ли упаковка. При покупке мяса или рыбы стоит обратить внимание на запах и внешний вид товара. Яйца должны быть целыми, а их срок годности — не более 28 дней.

Для того, чтобы сообщить агентству о каких-либо нарушениях можно воспользоваться бесплатной горячей линией — 0 800 800 33.

Транспорт будет работать по спецпрограмме

Общественный порядок в Кишиневе в канун Пасхальных праздников будет обеспечивать столичная полиция, начиная с 20.00.

По словам заместителя главы муниципальной полиции Сильвиу Мушука, в учреждении достаточное количество сотрудников, которые будут обеспечивать общественный порядок во избежание каких-либо неприятных событий. Полиция будет присутствовать во всех 120 городских церквях, пока все христиане не разойдутся по домам.

Общественный транспорт в столице Молдовы в пасхальные праздники будет ездить по специальной программе, сообщили в среду в местной администрации Кишинева.

«Программа работы троллейбусов и автобусов продлена до 24.00, а микроавтобусы будут ездить и после полуночи в зависимости от пассажиропотока», — говорится в сообщении примэрии.

Количество автобусов №10 (ул. В.Александри – коммуна Гратиешты), №26 (ул.Алба-Юлия – ул.Дойна) и №28 (ул.В.Александри – село Хулбоака) с 15 по 17 апреля и 22 апреля установят в зависимости от потребностей граждан.

В Радуницу, 23 и 24 апреля, появится дополнительный автобус «С», который будет ехать с улицы Александри к кладбищу «Святого Лазаря». Его маршрут пройдет по улицам Александру чел Бун, А. Пушкин, Иерусалимская, бульвары Григоре Виеру, Ренаштерий, улицам Поштей, Путней, Василе Бадиу и Дойна.

Кроме того от цирка к кладбищу «Святого Лазаря» запустят автобус «D». Он будет следовать по бульвару Ренаштерий, улицам Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень и Дойна. Всего по этому маршруту поедут 30 автобусов.

Маршрут автобуса №27 в указанные дни выглядит так: бульвар Ренаштерий, улицы Тудора Владимиресу, Киевская, Московский проспект, улицы Студенческая, Соколень и Дойна. По этому пути поедут 10 единиц общественного транспорта.

В Радуницу при необходимости примэрия готова увеличить число троллейбусов №24 и 25. Маршруты микроавтобусов №126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 продлят 23 и 24 апреля до кладбища «Святого Лазаря».

Ура! Каникулы!

На пасхальные праздники школьники всей страны смогут как следует отдохнуть – у них начнутся каникулы. Управление образования, молодежи и спорта (УОМС) сообщило, что пасхальные каникулы продлятся 10 дней. Глава УОМС Александр Фляш заявил на еженедельном заседании служб примэрии, что последним учебным днем будет пятница, 14 апреля. Школьники вернутся на занятие только 25 апреля, после Радоницы (Пасхи блаженных).