Президент Республики Молдова Игорь Додон пользуется наибольшим доверием граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, представленные Ассоциацией социологов и демографов.

Так, согласно исследованию, Игорю Додону доверяют 50,4% от числа опрошенных.

На втором месте расположилась Майя Санду, которой доверяют 19,7% респондентов. Третье место в рейтинге занял Андрей Нэстасе, набрав 5,3%.

Не могут похвастаться высокими показателями руководители других ветвей власти. Так, премьер-министру страны Павлу Филипу доверяют всего 4,9% граждан, а председателю парламента Андриану Канду – 1,9%.

Меньше всего граждане доверяют Мариану Лупу (1,3%), Михаю Гимпу (1,2%) и Юрию Лянкэ (1%).

Социологическое исследование проводилось среди 1189 респондентов, совершеннолетних граждан Молдовы. Погрешность составляет +/- 3%.