



К организации массовых беспорядков в центре Кишинева 7 апреля 2009 г. причастны политические лидеры, которые затем пришли к власти. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил накануне на телеканале TVC 21 экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.



Он утверждает, что руководство страны и правоохранительные органы действовали правильно, и только благодаря этому удалось избежать жертв и кровопролития. Воронин считает, что тогда следовало действовать еще более жестко.



"Жалобы на массовые аресты являются бредом. Как их было не арестовать, если они разрушали госучреждения и дрались с полицейскими? Не жалею ни об одном из шагов, предпринятых мною тогда. А если бы мог вернуться назад, то был бы более жёстким, особенно с теми политическими лидерами, которые направляли массы", - сказал экс-президент РМ.



Он отверг предположение, что протесты имели стихийный характер. По его мнению, к организации беспорядков имеют отношение спецслужбы разных стран, бывший сотрудник Национального Демократического Института США Алекс Григорьевс, российский блоггер Эдуард Багиров.



"О какой спонтанности может идти речь, когда столько детей вывели на улицы? Откуда возникли кучи камней, бутылки с бензином, 200 сотрудников спецслужб Румынии и ещё сотня из спецслужб Украины? Первая бутылка с бензином была брошена в тот кабинет в здании парламента, где хранилась Декларация о независимости РМ. Она хранилась в сейфе поменьше, который находился в более крупном сейфе. Ключи оказались на месте, но сейфы были открыты, а Декларация - сожжена. Совершенно очевидно, что всё было подготовлено", - не сомневается председатель Партии коммунистов.



По его словам, Григорьевс тогда был выслан их страны, а Багиров арестован Сулжбой информации и безопасности, но освобожден через несколько дней.



"Я до сих пор не получил ответ от тогдашнего директора СИБ Артура Решетникова, почему Багиров был задержан, а потом освобожден", - отметил Воронин.



Он опроверг утверждения о том, что нынешний председатель Демократической партии Влад Плахотнюк причастен к событиям 7 апреля 2009 года, а также в том, что Плахотнюк повлиял на Мариана Лупу покинуть ряды ПКРМ и возглавить Демократическую партию перед повторными выборами, которые состоялись 29 июля 2009 года.



"Привыкли обвинять Плахотнюка во всём, что происходит и что не происходит в этой стране. Он не имел никакого отношения к этому. Я почти уверен, что Плахотнюк и Лупу даже не были знакомы. Лупу мечтал стать президентом, он обиделся на нас за то, не был выдвинут кандидатом в президенты", - считает Воронин.