



В пятницу в Кишиневе пройдет ряд мероприятий, посвященных событиям 7 апреля 2009 года. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщили политические партии и неправительственные организации.



Общественная Ассоциация UNIREA-ODIР организует событие, посвященное памяти жертв насилия, которое имело место после 7 апреля 2009 года. Участники акции зажгут свечи у памятника Штефану чел Маре. Днем они примут участие в флэш-мобе у лицея имени Горге Асаки. Учащиеся лицея станут для минуты молчания в форме цифры семь, а потом развернут огромные триколор, также в форме цифры 7.



Вечером на центральной площади Кишинева флэш-моб со свечами проведет молодежная организация Либеральной партии. Днем они будут возлагать цветы на могилу Валериу Бобока в пригороде Кишинева Бубуечь. Он погиб во время событий 7 апреля 2009 года.



Партия "Платформа DA" выступила с заявлением, в котором преклоняется перед молодыми людьми, которые "проявили смелость, восемь лет назад выйдя на мирные протесты во имя свободы и демократии, против авторитарного, коррумпированного и некомпетентного режима".



"К сожалению, новые власти только делали вид, что проводят расследования, так и не были раскрыты преступления против мирных манифестантов, представителей правоохранительных органов и публичной собственности", - отмечается в заявлении.



"Платформа DA" констатирует, что никто не был привлечен к ответственности, а "искренним протестом молодых людей воспользовалась группа проходимцев, которые на волне протестов пришли к власти, спекулируя на надеждах молодых людей и широких слоев населения".



"Правда о трагических событиях 7 апреля 2009 года преднамеренно держится в тайне, так как главный бенефициар этих событий является никто иной, как главный координатор преступного режима, который не желает, чтобы все знали, что произошло в ту ночь и что последовало после этого. Мы отмечаем, что власти не только не продвигаются на пути расследования событий 7 апреля 2009 года, но и закапывают правду все глубже. А вместо того, чтобы наказать виновных, их продвигают в должностях, демонстрируя небывалый цинизм", - отмечается в документе.



