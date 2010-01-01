

В Молдове в рамках проекта "Наблюдаем по соседству" с начала 2017 г. создано 1673 пунктов наблюдения за нарушениями общественной безопасности в 1216 населенных пунктах. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами замглавы генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк. Полиция была уведомлена в 175 случаях нарушения общественного порядка и безопасности. В январе-марте оперативные группы полиции отреагировали 78 тыс. сигналов граждан республики. Преступления против собственности сократились на 24% в течение первых трех месяцев этого года. Ликвидировано 59 преступных групп. Около трети из них занимались изготовлением и распространением наркотиков.



