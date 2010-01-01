

Родителям, которые захотят вернуть в семью детей, забранных органами опеки, придется выполнить целый ряд дополнительных условий. Это предусматривают поправки в законодательство, одобренные в среду парламентской комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.



Как передает "ИНФОТАГ", список возможных предписаний включает в себя трудоустройство, регистрацию в Территориальном агентстве занятости населения, а также участие во встречах с ребенком под присмотром органов опеки. Родители должны будут содействовать в обеспечении ребенка, покупая учебники, одежду, обувь и игрушки, а также должны устранить причины, из-за которых ребенок был забран.



Как подчеркивают авторы законопроекта, у многих детей из неблагополучных семей нет удостоверения личности, поэтому родителей необходимо обязывать сделать ребенку документ, перед тем как возвращать его в семью.



Законопроект предусматривает и расширение обязанностей органов опеки, которые касаются информирования родителей, под подпись, о требованиях перед возвратом ребенка. Органы опеки будут обязаны следить за выполнением требований.



Ребенок не может быть возвращен в семью до выполнения предписаний органов опеки.



