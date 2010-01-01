Исследование, проведенное компанией NOP World, выявило наиболее читающие государства планеты. Компания провела исследование на предмет проведения свободного времени гражданами различных стран.

Эксперты NOP World задались целью выяснить, в каких странах жители больше всего любят читать. Результаты оказались неожиданными, стало известно интернет-порталу therussiantimes.com. Так, согласно выводам аналитиков, самой читающей страной в мире названа Индия. Ее жители в среднем проводят за книгами 10,7 часа в неделю. Чуть меньше времени уделяют чтению в Таиланде – 9,4 часа. В тройку лидеров попали и китайцы с результатом 8 часов в неделю.

В ТОП-10 места распределились следующим образом: жители Филиппин – 7,6 часа в неделю, египтяне – 7,5 часа. На шестой позиции чехи – 7,4 часа, а Россия заняла только седьмую строчку в списке – 7,1 часа, поделив это место с Швецией и Францией. Замыкают рейтинг Саудовская Аравия, Венгрия и Китай. В мониторинге принимала участие вся прочитанная литература в целом – как художественная, так и научная.

Россия заняла седьмую строчку рейтинга. Россияне читают по 7,1 часа в неделю, ровно столько же, сколько на чтение тратят в Швеции и Франции.

Ранее отмечалось, что среди много читающих жителей России большим спросом пользуется художественная литература, после которой следует легкое чтение на повседневные темы.

Интересно, что больше всех в мире читают в Индии: жители этой страны проводят по 10,7 часа в неделю за книгой.

На второй строчке расположился Таиланд с показателем 9,4 часа, в Китае книги читают в среднем по 8 часов в неделю, что соответствует третьей позиции.

Также в пятерке — Филиппины с результатом 7,6 часа в неделю и Египет, жители которого читают книги в среднем по 7,5 часа в неделю.

Россия (7,1 часов) в этом списке на седьмой строчке после Чехии (7,4 часа).

По всей планете люди в целом растрачивают 16,6 часов времени на телевидение, 8,9 часов на интернет и 8 часов на радио, отмечают специалисты.

Профессионалы подсчитали и средние значения для мирового населения.

Кроме них «многочитающими» были признаны Филиппины и Египет, читающие по 7,5 часов, жители Чехии и Российской Федерации с отметкой в 7 часов, а еще шведы и французы — 6,8 часов.

Россия разместилась на седьмой строчке с показателем 7,1 часов в неделю. Также в десяток наилучших стран вошли Франция, Венгрия, и Саудовская Аравия. Европейские страны, где инфраструктура превосходно развита, а у людей все есть возможности получить достаточное количестве литературы, не так уж и безумно интересуются чтением. В мониторинге принимала участие вся прочитанная литература в общем — как художественная, так и научная.

Источник: therussiantimes.com