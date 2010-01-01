2 апреля Молдова уже во второй раз присоединилась ко всемирному движению Добрых дел. Более 1200 волонтеров приняли участие в 68 волонтерских акциях в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе, Рыбнице, Дубоссарах, Бессарабке, Бендерах, Оргееве и в других городах.

Генеральным партнером мероприятия выступили Министерство Молодежи и Спорта Республики Молдова и Представительство «Джойнт» в Молдове. Генеральный спонсор проекта: акционерное общество «Орхей-Вит».

«В этот прекрасный день будут окрашены сотни метров заборов, собраны тонны мусора и предложены тысячи объятий тем, кто в них нуждается. И всё это благодаря волонтёрам. От лица Министерства и от всего государства Республики Молдова, я выражаю благодарность всем, кто участвует в этом событии и дарит нуждающимся свое время и душевную теплоту. Вы делаете этот мир лучше не только сегодня, но и каждый день» - напутствовал волонтеров Павел Ианец, вицеминистр Министерства Молодёжи и Спорта РМ:

После торжественного открытия «Дня добрых дел», волонтёры поехали на акции. По всему миру более полутора миллиона волонтёров в этот день помогли нуждающимся. Надеемся, акция продолжит свое шествие по миру, привлекая людей делать добрые дела как можно чаще.

За два года «День добрых дел» эволюционировал в масштабное мероприятие, в котором принимают участие более тысячи волонтёров, задействованных на 68-и акциях во всех крупных городах Молдовы.

На протяжении дня добровольцы оказывали помощь одиноким старикам и болеющим детям, участвовали в акциях по облагораживанию и уборке территории, помогали животным.

На улице Евгений Дога в честь открытия «Дня добрых дел» состоялся концерт живой музыки и выступление танцевальной студии Black and White. Прежде чем отправить волонтёров на акции, организаторы пожелали им успехов и предложили поучаствовать в утренней зарядке. Большинство волонтёров – школьники и студенты. Они рассказали, что стало для них стимулом помогать нуждающимся и какие акции их привлекают.

2 апреля более 1200 волонтеров приняли участие в 68 волонтерских акциях в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе, Рыбнице, Дубоссарах, Бессарабке, Бендерах, Оргееве и в других городах.

Генеральным партнером мероприятия выступили Министерство Молодежи и Спорта Республики Молдова и Представительство «Джойнт» в Молдове. Генеральный спонсор проекта: акционерное общество «Орхей-Вит».

Яна, волонтёр: «Мы делимся тем, что никак не продать, но что стоит дороже денег. Сегодня я буду волонтёром в собачьем приюте, очень люблю животных. Считаю, что помогать братьям нашим меньшим очень важно. В волонтёрской деятельности участвую уже второй год, это занятие даёт мне ощущение, что я могу изменить мир к лучшему».

Артём, волонтёр: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Не смотря на то, что мы молоды и у нас нет больших финансовых возможностей, мы можем многое смастерить из подручных материалов. Расширяет наши возможности и Республиканский волонтёрский центр. Мне нравится, что у собравшихся здесь сегодня, одна цель. Это объединяет и помогает найти новых друзей. Уверен, что мы с пользой проведем сегодняшний день».

Алина, волонтёр: «Сегодня я поеду в детскую Муниципальную больницу им. Игнатенко, мне очень нравится работать с детьми. Обычно на таких акциях мы весело проводим время, играем в настольные игры, делаем какие-то подделки. Я являюсь волонтёром уже второй год».

Светлана, волонтёр: «В этот день я буду красить стены детского сада, и проводить время с малышами – играть, рисовать, лепить из пластилина, читать. Общение с детьми для меня является удовольствием. В наше время многие люди хотят делать добро, и я являюсь одной из них. Считаю, мы должны объединяться, чтобы сделать мир лучше».

На улице организовали благотворительную ярмарку, в рамках которой можно было купить сувенир, сделанный руками волонтёров.

Елена Ермолаева, представитель общественной организации «Жизнь без лейкемии»: «Мы помогаем деткам больным раком крови. Сегодня участвуем в ярмарке. Чуть позже проведём акцию «Журавлик добра». Мы предлагаем всем желающим сделать из бумаги журавлика и написать на нём доброе пожелание деткам. Всех журавликов мы развесим на ниточке и передадим маленьким пациентам больничного отделения онкогематолии. Наша цель – собрать 500 журавликов и сделать людей ближе к проблемам тяжелобольных деток. Мы стараемся быть мостиком между этими малышами и обществом».

Ольга, представитель приюта для животных «Островок Надежды»: «Волонтёры облегчают жизнь наших работников, помогают убирать и участвуют в благоустройстве приюта. Для ярмарки они вручную смастерили украшения и поделки».

Организация «Позитивная Инициатива» приняла участие в акции «День добрых дел», информируя население о методах борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. В рамках этой акции они приглашали прохожих узнать свой ВИЧ-статус.

Елена Держанская, представитель организации «Позитивная Инициатива»: «Важно, чтобы как можно больше людей в Молдове сделали тест на ВИЧ. В стране живет около 20-ти тысяч носителей инфекции, но половина из них об этом не знает, и продолжают распространять вирус. С каждым годом количество людей живущих с ВИЧ увеличивается, не смотря на то, что мы предпринимаем много мер в борьбе с болезнью – работаем с молодёжью 14-20 лет, устраиваем тренинги и рассказываем о методах распространения вируса. Мы ездим во все тюрьмы Молдовы, работаем с женами потребителей наркотиков, с детьми из уязвимых семей. Сегодня мы здесь, чтобы привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ. Призываем людей не бояться сделать тест на ВИЧ, это анонимно и бесплатно в любой поликлинике, даже без полиса медицинского страхования. В нашем пункте сегодня очередь из желающих сделать тест и нас это очень радует».

После торжественного открытия «Дня добрых дел», волонтёры поехали на акции. По всему миру более полутора миллиона волонтёров в этот день помогли нуждающимся. Надеемся, акция продолжит свое шествие по миру, привлекая людей делать добрые дела как можно чаще.

Видео и фото отчеты будут опубликованы на сайте www.rvc.md

Юлия Игнатенко, источник BRW Magazine.