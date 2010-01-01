Жители Молдовы смогут проверить знание русского языка в ходе акции «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля. Акция будет проходить уже в пятый раз.

Руководитель представительства Россотрудничества в РМ при Российском центре науки и культуры Михаил Давыдов сообщил во вторник на пресс-конференции, что основная ее цель - популяризация грамотности среди населения стран-участников акции.

«Все желающие могут проверить познания в русском языке путем написания диктанта. Важной особенностью проведения акции в этом году является участие Гагаузии, диктант можно написать в таких городах, как Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты», - отметил он.

Доктор педагогических наук Виктор Костецкий сообщил, что у акции прекрасный девиз: «Писать грамотно - это модно».

«Диктант напишут на всех континентах мира. Об участии объявили 68 стран. Текст для диктанта написал писатель Леонид Юзефович. А в его чтении примут участие знаменитые артисты Светлана Крючкова, Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник», - сказал он.

Диктант начнется 8 апреля в 14.00. Для участия необходимо зарегистрироваться на totaldict.ru/chisinau до 6 апреля. Диктант можно написать в Российском центре науки и культуры в Кишиневе и Славянском университете. А также в Бельцком государственном университете и Тираспольском госуниверситете. Результаты диктанта можно узнать на официальном сайте акции после 12 апреля.

Для справки: В прошлом году в Кишиневе в написании диктанта участвовали 140 человек. А по всему миру диктант написали около 150 тыс. человек.