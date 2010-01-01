Прожиточный минимум в Молдове в 2016 г. составил 1799,2 лея ($90) в месяц в среднем на человека, что на 3,8% (65,1 леев) больше 2015 г.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального бюро статистики, больше всего этот показатель у жителей Кишинева и Бэлць - 2013,5 лея, что на 14,1% больше, чем в других городах республики (1764,8 лея) и на 16,8% - чем в сельской местности (1723,4 лея).



Наиболее высокий прожиточный минимум у людей трудоспособного возраста - 1914,7 лея, особенно мужчин - 2076,9 леев. Для детей этот показатель в среднем 1703,8 лея и колеблется от 678,7 лея для детей не старше года - до 1930 леев - 7-17 лет.



Среднемесячные располагаемые доходы населения в 2016 г. в среднем на душу населения (2060,2 лея) превышали прожиточный минимум на 14,5%, а средняя зарплата (5084 лея) - в 2,7 раза.



Прожиточный минимум для пенсионеров составлял в прошлом году 1494,8 леев, при этом, средняя пенсия (1275,2 лея на 1 января 2017 г.) покрывала его лишь на 85,3%.



На 84,1% покрывало прожиточный минимум пособие на детей до трех лет (1234,3 леев), но только для застрахованных лиц. Получаемое остальными матерями пособие (540 леев) - на 63,2% меньше прожиточного минимума для детей 1-6 лет.



Справка "ИНФОТАГ": Прожиточный минимум составляется из трат на продовольственные, непродовольственные товары, а также на обязательные платежи, такие как услуги ЖКХ, отдельно по социально-демографическим группам в разрезе город-село. В методологии учитывается и сезонность потребления овощей и фруктов.



