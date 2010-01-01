



Молдова призвала власти Приднестровья обеспечить свободное передвижение граждан между двумя берегами Днестра на праздник Святой Пасхи и дни поминовения усопших.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в Бюро по реинтеграции, с соответствующим предложением вице-премьер Георге Бэлан обратился к министру иностранных дел Приднестровья, политическому представителю Тирасполя на переговорах с РМ Виталию Игнатьеву.



По мнению Бэлана, данная инициатива отвечает интересам жителей обоих берегов Днестра, и может послужить толчком для решения других важных вопросов во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя.



Ранее на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии молдавская делегация призвала всех ее участников обеспечить с 15 по 25 апреля общественный порядок и упрощенный режим передвижения людей в Зоне безопасности на Днестре.



