



Правительство планирует создать на базе госпредприятия Registru новую структуру - Агентство административных услуг, путем присоединения к нему Агентства земельных отношений и кадастра, Службы гражданского состояния, Регистрационной и Лицензионной палат.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на брифинге в понедельник премьер-министр Павел Филип, являющийся также вице-председателя Демократической партии (ДПМ).



"Реформа облегчит доступ граждан к государственным услугам и будет способствовать сокращению бюрократии", - считает он.



По словам премьера, у граждан появится возможность "запрашивать документы у учреждений в одном месте и не ходить по различным инстанциям".



Он пообещал, что создание агентства является только первым этапом, а в дальнейшем правительство сократит бюрократию для доступа населения к услугам государства.





