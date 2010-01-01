В Иерусалиме скончался режиссер Михаил Калик. Об этом сообщает «9 канал». Известно, что 27 января ему исполнилось 90 лет.

Среди самых известных режиссерских и сценарных работ кинематографиста — «Человек идет за Солнцем», «Любить» и «До свидания, мальчики».

Свою творческую деятельность начал на киностудии «Молдова-филм» с совместной работой с Б. Рыцаревым и О. Улицкой над фильмом «Атаман Кодр», 1958. Затем последовали самостоятельные картины: «Колыбельная», 1960 - за которую режиссер получил Диплом почета Международного кинофестиваля в Локарно. Всего на киностудии «Молдова-филм» режиссер поставил 4 художественных фильма: «Атаман кодр» в 1958; «Колыбельная», 1960; «Человек идет за солнцем», 1961 - сценарий в соавторстве с В. Гаджиу; и «Любить», 1968 . Фильм «Любить» был снят с экрана ввиду того что не прошел цензуру – вопросы бытия, звучащие из уст священника - шутка ли, в 1968 году! Вовсе не увидел экрана телевизионный фильм «Цена» снятый в 1969 по пьесе А. Миллера (первый показ которого по Центральному телевидению состоялся лишь в 1989).

Кинематографист проживал в Израиле с 1971 года. В 1991 году он снял автобиографическую драму о своей жизни — картину «И возвращается ветер».