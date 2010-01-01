Около 75,1% граждан Молдовы считают себя молдаванами. Данные представлены Национальным бюро статистики, обнародовавшим сегодня результаты переписи населения и жилищного фонда 2014 года, сообщает NOI.md.

В то же время, согласно информации, 7% опрошенных объявили себя румынами, 6,6% - украинцами, 4,6% - гагаузами, 4,1% - русскими, еще 2,7% принадлежат другим национальностям.



При этом, в сравнении с предыдущей переписью 2014 г., доля молдаван сократилась примерно на 1 процентный пункт, румын – выросла на 4,8 п.п., русских и украинцев – сократилась на 1,9 п.п. и 0,8 п.п, соответственно. Доля болгар, гагаузов и ромов не претерпела существенных изменений.



Как было отмечено, молдаване, румыны, украинцы и гагаузы живут преимущественно - в селах, а русские - в городах.