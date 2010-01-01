



Граждане Молдовы очень по-разному относятся к перспективам изменения избирательной системы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного IMAS по заказу Ассоциации Promo-LEX.



Было опрошено 1203 человека в 86 населенных пунктах из 12 районов и муниципиев. Опрос проводился в период с 12 февраля по 2 марта. Доля погрешности составляет +/-2,8%.



Большинство граждан считают необходимым изменить избирательную систему, но придерживаются разного мнения, как это сделать. Переход на одномандатную систему голосования поддержали бы 32%, 21% считают наиболее подходящей смешанную систему, а 23% выступают за сохранение нынешней, пропорциональной системы.



Опрос показал, что 85% согласны или абсолютно согласны с изменением законодательства таким образом, чтобы сограждане, находящиеся за пределами РМ, имели возможность принимать участие в выборах, а 37% поддерживают введение голосования по почте.



Опрос также продемонстрировал, что большинство респондентов - 76% - не согласны с финансированием партий из бюджета, действующим с 1 января 2017 г. Только 21% согласны с этим. В то же время, только 7% респондентов заявили, что в разное время оказывали финансовую или иную поддержку какой-либо партии или кандидату на выборах. 62% считают слишком большим установленный потолок оказания финансовой помощи партиям - в размере 1 млн. леев от физического лица и 2 млн. леев - от юридических лиц. Еще 29% респондентов считают данный потолок "достаточным".



Подводя итоги выборов президента, 60% опрошенных заявили, что их интересовала избирательная кампания, а 21 - частично интересовала. У 41% кампания оставила хорошее впечатление, у 36% - плохое, а у 17% - очень плохое. 39% считают прошедшие президентские выборы "свободными и корректными", а 57% - в малой степени. В ходе опроса, 77% респондентов высказались за то, чтобы более сурово карать СМИ, распространяющие дезинформацию. Более снисходительно опрошенные отнеслись к вмешательству церкви и священников в выборы - только 54% требуют наказывать представителей религиозных культов.



Идею о введении курса гражданского и политического воспитания в школах поддерживают 63% участников опроса, а 62%, что с гражданами следует чаще консультироваться путем референдумов.



