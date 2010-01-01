





Жители регионов Молдовы считают самыми коррумпированными - полицию, парламент и юстицию. Как передает "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют данные социологического опроса CBS-AXA, представленные в среду на конференции по результатам проекта "Повышение прозрачности и ответственности в органах местных властей через действия гражданского общества и СМИ".



Ее директор социолог Василе Кантаржи сказал, что в опросе участвовало 1200 жителей Бельц, Чимишлии, Кэлэрашь, Теленешть, Криулень и Резины.



По мнению респондентов, коррупцией в РМ не заражены NGO и СМИ. Важными проблемами общества они назвали: бедность, рост тарифов на услуги, безработица и трудовая миграция.



Респонденты считают, что ответственность за борьбу с коррупцией несут, прежде всего, правительство, Национальный центр по борьбе с коррупцией, парламент и полицию.



Среди положительных результатов социолог выделил вопрос об уровне коррупции в стране. Если в 2016 г. 52% опрошенных считали, что он увеличивается, то в 2017 г. так считают только 25%.



Эксперт Валериан Табырца отметил, что в рамках реализации проекта 266 представителей местных властей прошли курсы по предотвращению коррупции. Благодаря этому в шести органах местного управления уровень коррупции снизился на 4%. Также был запущен интернет-портал stopcoruptie.md с целью информирования местных властей.



Руководитель проектов Делегации ЕС в Молдове Екатерина Яковлева сказала, "что вызовы, которые бросает коррупция Молдове будут приняты".



"Сейчас ведутся переговоры между ЕС и РМ по организации конкретных действий против коррупции до 2019 г. А с сентября 2017 г. в рамках проектов Twinning, организованных Еврокомиссией, стартуют программы по проведению расследований о конкретных случаях коррупции и отмыванию денег",- сообщила она.



Директор центра Contact Сергей Нейковчен отметил, что глобальной целью проекта была консолидация сил местных властей, СМИ и гражданского общества в борьбе с коррупцией. Справка "ИНФОТАГ": Проект "Повышение прозрачности и ответственности в органах местных властей через действия гражданского общества и СМИ" проводился с декабря 2014 по март 2017 гг. при поддержке Евросоюза. Его реализацией непосредственно занимались эксперты центра Contact, представители гражданского общества, местных властей и СМИ.





