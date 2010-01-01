







"Frontera Resources (США), с которой правительство подписало договор о концессии, получила право только на разведку нефти и газа на юге РМ, но не на их добычу", - заявил министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в среду в ходе открытых слушаний в Комрате, он категорически отверг утверждения, что "изыскания могут нанести вред экологии, ухудшив условия жизни населения".



"Я читал в СМИ все эти спекуляции на тему сланцевого газа, который будто бы будет добываться на юге страны. Это чистая ложь. Представляя договор о концессии в парламенте, я три часа рассказывал о его содержании. Я неоднократно подчеркивал, что ни о каком сланцевом газе и речи нет. В договоре обозначено только право на изыскательскую деятельность, ограниченную рядом норм", - уточнил он.



По словам Мунтяну, разведка будет вестись с применением новых сейсмических технологий - без бурения скважин в исследуемой земле.



"Стоимость поиска в год составляет до $6,3млн. Если будут обнаружены запасы углеводородов, то такие участки будут выкупаться у их владельцев. Но под это необходимо будет оформление дополнительных контрактов. На этих участках земли будут буриться максимум 2-3 скважины, а сам участок не превысит 10 соток", - пояснил министр.



Если разведка докажет наличие запасов в недрах РМ в промышленных объемах, то тогда будет подписан отдельный документ.



"Чтобы начать промышленную добычу месторождений потребуется от $50 млн. до $100 млн. У правительства таких денег нет, потому работы доверены иностранным партнерам", - сказал он, отметив, что контракт с Frontera Resources это не "молдавский сценарий продажи недр".



"Во всем мире ведется изыскательская деятельность углеводородов. В РМ геологи искали нефть с 1947 по 1953 гг. Тогда были пробурены 49 скважин и самая глубокая из них - 4806 метров. Потом компания Redeco (США) работала в середине 90-хх гг. ХХ века. Поле деятельности есть (не забудем, что Карпаты не далеко). Остается и надежда на наличие запасов", - резюмировал Мунтяну.



Бывший руководитель юридической комиссии Народного собрания Гагаузии (НСГ) Иван Бургуджи считает, что "правительство, подписав контракт о концессии, нарушило закон "Об особом правовом статусе Гагаузии"".



"Вы нарушили статью 6 Уложения, где говорится, что "недра принадлежат народу". Но работы будут вестись на территории автономии, а значит, необходимо было получить согласие населения", - сказал он в ходе слушаний.



Бывший депутат говорит, что, заключив контракт, правительство не посоветовалось ни с Исполкомом, ни с депутатами НСГ.



"Контракт подписан кулуарно, за закрытыми дверями и потому может быть спорен", - сказал Бургуджи.



В слушаниях в Комрате участвуют башкан Гагаузии Ирина Влах, глава НСГ Владимир Кысса, замминистра экономики Виталие Юрку, замминистра юстиции Николае Ешану, члены Исполкома автономии, депутаты парламента от ДПМ Корнелиу Дудник и Николае Дудогло.



