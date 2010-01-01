

Указ президента Игоря Додона о назначении даты консультативного референдума подписан в полном соответствии с Конституцией и Кодексом о выборах РМ, - считает бывший председатель Конституционного суда (КС) Виктор Пушкаш.



В интервью агентству "ИНФОТАГ" он сказал, что президент имеет право на инициативу о проведении консультативного референдума по различным аспектам, включая и принятие органических законов.



"Что касается дня проведения консультативного референдума, то, согласно законодательству, его должен установить парламент, решив все необходимые организационные вопросы, включая финансирование", - отметил Пушкаш.



По его словам, у парламента нет оснований отказать в президенту в проведении консультативного референдума. Однако, эксперт не исключает такого развития событий.



"Это будет означать блокирование инициатив президента, из которого будет понятно, что не президент блокирует правительство и парламент, а наоборот, они блокируют инициативы президента", - заметил собеседник агентства.



Виктор Пушкаш напомнил, что с момента принятия решения о дне проведения консультативного референдума и до его проведения должно пройти не менее 60 дней.



"Результаты такого референдума (явка и число голосов "за" и "против") не нуждаются в том, чтобы их результаты подтверждал КС или парламент. Явка на референдуме должна быть не менее 30%, и чтобы 50% плюс один голос из тех, кто примет участие в референдуме, одобрили вопрос, вынесенный на совет с народом", - сказал он.



Юрист напомнил, что в истории современной РМ были два консультативных референдума в 1994 г., инициированный президентом Мирчей Снегуром, и в 1999 г., инициированный президентом Петром Лучинским и проигнорированный парламентом.



На вопрос о последствиях консультативного референдума президента Додон, судья сказал, что только один из четырех вопросов, выносимых на референдум, не требует в дальнейшем парламентского решения.



"Речь идет о введении в школах предмета "История Молдовы", вместо "Истории румын". Это входит в полномочия правительства, которое легко может решить такой вопрос", - считает Пушкаш.



Что касается сокращения числа депутатов из 101-го до 71-г или права президента распускать парламент, вынесенного на референдум, то эти вопросы касаются изменения Конституции. Для этого необходимо, чтобы в парламенте проголосовало не менее двух третей депутатов.



"Отказ парламента инициировать обсуждение вопросов референдума, будет означать блокирование того, чего хотел президент, выражая волю граждан РМ", - считает бывший судья КС.



Рассуждая о последствиях референдума, Пушкаш сказал, что не нужно упускать из виду "социальные волнения".



"Не стоит отказывать и противодействовать воле народа, если она будет четко выражена и проявлена на консультативном референдуме", - сказал он.



Коснувшись количества вопросов, предложенных для консультативного референдума, судья сказал, что их число может быть любым.



"Главное, чтобы они были четко изложенными, предполагая ясные ответы - "да" или "нет"", - сказал судья.



