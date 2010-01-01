





В среду утром в Комрате начался митинг протеста против добычи на юге Молдовы сланцевого газа. Митинг проходит перед зданием Исполнительного комитета, где в среду пройдут публичные слушания по этому вопросу. В слушаниях примут участие башкан Гагаузии, члены Исполкома, депутаты Народного собрания, а также министр окружающей среды Валериу Мунтяну, который от имени правиетльства Молдовы подписал концессионный договора на геологоразведку с американской компанией Frontera Resources.

