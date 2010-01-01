Правительства Германии, Румынии, Швеции и Швейцарии помогут Молдове с развитием соцуслуг в регионах.



Как передает "ИНФОТАГ", министр регионального развития и строительства Василе Бытка сообщил на форуме по развитию регионов, что "участие иностранных партнеров крайне важно для Молдовы, особенно для регионов".



"Благодаря их опыту местным властям и экспертам удается быстрее выставить приоритеты в том или ином направлении регионального развития, осуществить технико-экономическую оценку проекта и приступить к непосредственному выполнению работ", - сказал министр.



При помощи правительства Германии и Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) в 2017 г. будут проведены столь масштабные проекты, как строительство регионального полигона по захоронению твердых бытовых отходов в районе Дондющень- Единцы- Бричаны. Примерный бюджет проекта - 100 тыс. евро, а начало работ запланировано на июль. На ремонт и расширение в пригороды канализационной системы Кагула Германия выделила 22 млн. евро.



Правительство Швейцарии окажет финансовую поддержку по строительству водопровода Кагул- Лебеденко-Гаваноаса-Вулканешты с общим бюджетом 2,2 млн. евро.



Национальный эксперт Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) Александр Муравский сообщил, что "иностранные инвестиции очень важны для регионального развития".



"Но они лишь представляют собой первый шаг, самое главное - это их эффективная реализация, которая в первую очередь зависит от местных властей и экспертов", - подчеркнул Муравский.





