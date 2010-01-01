Марш по случаю годовщины присоединения Бессарабии к Румынии собрал в воскресенье, 26 марта, в Кишиневе пару сотен унионистов. Как передает "ИНФОТАГ", они прошли маршем по проспекту Штефана чел мааре, от Академии Наук до Площади Великого Национального собрания. Они несли флаг Румынии диной в 100 метров, который растянули на центральной площади Кишинева. Марш благословили священники Митрополии Бессарабии.



Унионисты выкрикивали лозунги: "У Румынии не было границы на Пруту", "Великая Румыния в старых границах" и "Кишинев и Бухарест - два румынских сердца".



Лидер унионистской ассоциации "Честь, достоинство и Отечество" (ODIP) Влад Билецкий сказал во время марша, что для "воссоединения родины" необходимо перешагнуть через политическое эго, лидеры партий должны быть едины.



"Я рад, что нам удалось протянуть руку людям с румынским сердцем. Так должно быть на каждый праздник, поскольку враги будут пытаться нас разделить, а люди ждут от нас единства", - считает он.



Также Билецкий сообщил, что ODIP переименовывается в Ассоциацию Unirea - "Объединение".



В марше приняли участие депутаты, политики и активисты, выступающие за объединение, среди которых председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко, лидер партии "Правые" Анна Гуцу, депутат от ЛДПМ Мария Чобану.



В мероприятиях не участвовали представители ЛП, которые проводят свои мероприятия по случаю Дня объединения, в понедельник. Утром, перед началом оперативного заседания примэрии Кишинева, они провели флешмоб перед примэрией. Либералы подали запрос примару Дорину Киртоакэ о переименовании Московского проспекта в проспект "Объединения".



В течение дня ЛП проводит марш, торжественное заседание и ряд других мероприятий. Вечером состоится концерт "Объединяйтесь для объединения" в театре "Джинта Латинэ" в Кишиневе, куда приглашаются все желающие.



По инициативе Ассоциации Unirea и Конгресса преподавателей, во многих образовательных учреждениях будут вывешены румынские флаги.



