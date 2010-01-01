Период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России, продлен до 12 мая 2017 г. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на своей странице в facebook президент Игорь Додон.



"По результатам моей встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, которая состоялась 17 марта в Москве, было принято решение продлить период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России, до 12 мая 2017 г. Согласно последним данным, до 20 марта успели пройти процедуру легализацию около 10 тыс. наших сограждан", - написал Додон.



Он призвал всех активно обращаться в отделения Главного управления по вопросам миграции МВД для получения легального статуса пребывания на территории России. Додон сообщил также, что заработал сайт, где можно ознакомиться с "запретами". На сайте граждане РМ смогут проверить, амнистированы они ли нет. По его словам, миграционную амнистию получили 17,5 тыс. человек. п»ї "п»їРад, что наши договоренности с российскими коллегами обретают практические результаты в столь быстрые сроки. Надеюсь, что как можно больше наших сограждан воспользуются данными возможностями", - написал Додон.



