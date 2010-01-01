ЗАЯВЛЕНИЕ

от Ассоциации русскоязычных журналистов РМ

в Генеральную прокуратуру РМ,

в Совет по недопущению дискриминации,

к Делегации Евросоюза в РМ,

в миссию ОБСЕ в РМ,

представителю Совета Европы в РМ,

в Республиканский Совет прессы,

в Ассоциацию независимой прессы РМ

Ассоциация русскоязычных журналистов глубоко возмущена участившимися в последнее время попытками разжигания межнациональной розни в некоторых СМИ и социальной сети Facebook.

Так, 15 марта на портале Deschide.md был опубликован материал Вадима Василиу под красноречивым заголовком «Российские организации в РМ используют экологические проблемы как повод для антиукраинской кампании», где рассказывается об акции против строительства ГЭС на Днестре.

Начинается текст тоже красноречиво: «Представители нескольких российских организаций провели накануне, 14 марта, ряд акций против строительства гидроэлектростанции на реке Днестр, попытавшись создать негативный образ Украины».

Это явная ложь и пропаганда, недостойная профессиональных журналистов. Инициатором и организатором акции была преподавательница гражданского воспитания одного из кишиневских колледжей Наталья Вицинская, которая в многочисленных интервью накануне события постоянно подчеркивала, что это гражданская мирная акция, ничего общего с политикой не имеющая. К ней не причастны никакие «российские радикальные организации», о которых пишет автор публикации на портале Deschide.md. И уж тем более, участники мирной акции не пытались "устраивать провокации и другие действия в целях ухудшения отношений Украины с соседями» и проводить информационную кампанию против Украины, как говорит автор, ссылаясь на мнение некоего своего источника в украинском посольстве.

Казалось бы, журналистов должно только радовать, что в Молдове рождается настоящее гражданское общество, которое может самоорганизоваться и встать на защиту интересов страны без всяких грантов и партийной поддержки. Однако пропаганда, по-видимому, неплохо оплачивается. А если придать ей еще модный антироссийский душок, то еще лучше.

Прямыми оскорблениями в адрес России и русских разразился в соцсетях известный молдавский блогер Вячеслав Балакчи.

«Вот зарежу свинью на Пасху, как русских украинцы в Донбассе, и буду чувствовать себя человеком!», - написал он 13 марта в ходе одной из дискуссий в соцсети Facebook. Это ксенофобское высказывание Балакчи в публичном пространстве, которым является любые соцсети, не единственное. Балакчи даже начал угрожать расправой журналисту Сергею Монастырлы, когда тот попытался высказать свое мнение по поводу комментария блогера.

Заметим, что Балакчи частый гость на различных телеканалах, куда его приглашают в качестве экономического эксперта, свыше четырех тысяч пользователей подписаны на его страничку в Facebook, то есть, по сути, он публичное лицо, которое остается абсолютно безнаказанным за выражение своей нетерпимости к представителям другой национальности, за слова, способствующие разжиганию в обществе национальной розни.

Ассоциация русскоязычных журналистов уже не однажды обращалась в официальные органы Молдовы с просьбой не допускать подобных инцидентов. Однако молдавские власти и правоохранительные органы по-прежнему не обращают никакого внимания на столь опасные для страны явления. Раскол в обществе по языковому и этническому признакам становится глубже едва ли не с каждым днем. Статья в законодательстве об ответственности за выражение ксенофобии и разжигание национальной розни не действует!

В отчете о соблюдении Молдовой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, опубликованном в марте, говорится о дискриминации в отношении национальных меньшинств, в том числе русскоязычных граждан страны. И на фоне всего этого в стране продолжается антирусская и антироссийская пропаганда как со страниц СМИ, так и в соцсетях.

Мы обращаемся к профессиональным общественным организациям страны и к международным партнерам с просьбой дать адекватную оценку создавшейся ситуации довести ее до сведения руководства представляемых ими организаций.

Комиссия по этике Союза журналистов РМ должна рассмотреть подобные публикации на своих заседаниях.

Ассоциация ждет от правоохранительных органов незамедлительных адекватных действий в соответствии с законодательством, в том числе уголовным.

По мнению журналистов АРЖ, РМ ответственность за разжигание национальной розни и ксенофобии должны нести не только отдельные персоны, но СМИ, тиражировавшие эти высказывания и обвинения.

Если молдавское общество стремиться стать демократическим, а молдавские власти на самом деле нацелены на евроинтеграцию, то мы все сообща должны бороться с любыми формами нетерпимости, особенно национальной.