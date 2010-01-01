





Оперативники Службы информации и безопасности (СИБ) задержали четверых граждан Молдовы, работавших курьерами международной преступной группировки, которая отмывала деньги. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Петру Штефырцэ.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал, что схема действовала с декабря 2016 г. по 21 марта 2017 г.



"В один из коммерческих банков поступали через системы быстрых денежных переводов небольшие суммы на имена наших граждан. Те обналичивали их и копили. В частности, в ходе обыска жилья одного из курьеров изъяты $6 тыс. и 3 тыс. евро. Деньги собирались до поступления команды от координатора группы - гражданина России. Затем вывозились из страны в Россию. Это могла быть перевозка на личном транспорте курьера или поездом. В частности, один из курьеров был задержан при перевозке суммы денег поездом "Кишинев-Санкт-Петербург". Деньги перевозили, естественно, контрабандно и не декларировались на границе", - сообщил прокурор, заметив, что такая же легализация денег происходила в ряде других стран СНГ.



"В курьеры попадали безработные или даже студенты. За доставку денег им платили эквивалент $200 плюс накладные расходы - на дорогу и питание", сообщил чиновник.



По его утверждению, за указанный период по данной схеме ежемесячно в РМ "отмывались" от $500 тыс. до $1 млн.



"Всего по делу проходит семь человек, но трех иностранцев мы лишь опросили и отпустили. Против них нет оснований для ареста", - пояснил Штефырцэ.