





В ночь с субботы на воскресенье 26 марта Молдова перейдет на летнее время. Соответствующее решение приняло правительство по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН. В 2.00 часа стрелки следует перевести на час вперед. Переход на летнее время направлен на максимальное использование солнечного света с апреля по октябрь. Эту практику используют 70 стран. На европейском континенте изменение осуществляется во всех государства, за исключением Исландии, Белоруссии и России.

