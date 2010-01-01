



Молдова примет в субботу участие в акции "Час Земли", которая отмечается в мире каждый год, что привлечь внимание населения к необходимости более ответственно относиться к защите природы и экономии энергоресурсов. Сторонники акции во всем мире в этот день отключат с 20.30 до 21.30 свет. Идея проведения акции принадлежит Всемирному фонду дикой природы. Первый "Час Земли" был организован в Австралии в 2007 г., а уже спустя 10 лет в акции приняли участие более 2 млрд. человек по всему миру - это более 175 стран и около 7000 городов.

