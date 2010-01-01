Число граждан, которые хотят досрочные выборы, уменьшилось с 70% до 49%. Таковы данные международного опроса, осуществленного американской организацией Международным республиканским институтом (IRI).



Как передает "ИНФОТАГ", треть опрошенных считает, что дела в стране идут в правильном направлении, а год назад так считало 11%. В 2015 и 2016 г. - 10% и 13% считали, что дела в стране движутся в правильном направлении.



Противоположного мнения придерживаются 62% респондентов. В 2015 - 2016 г. их было 80%. 10% респондентов довольны уровнем жизни в Молдове, тогда как в 2015 - 2016 гг. - 1%, и соответственно - 3%.



Каждый шестой считает, что экономическая ситуация в стране улучшилась, в 2016 г. - 7%, в 2015 г. - 4%. В два раза увеличилось число тех, кто считает, что их личная финансовая ситуация улучшилась. 28% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране будет и далее развиваться. Год назад так считало лишь 16% респондентов.



Для 75% респондентов коррупция остается основной проблемой в Молдове.



Доверие респондентов к правительству Павла Филипа увеличилось с 25% в 2016 г. до 28% в 2017 г.



Опрос проведен 13 февраля - 7 марта с участием 150 респондентов.



