



Пансионат "Вилла роз" в селе Требужень Оргеевского района открылся для туристов после ремонта. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отреставрирован при поддержке агентств по международному развитию и сотрудничеству - USAID (США) и SIDA (Швеция). Их финансовая поддержка оказана в рамках реализуемого в РМ проекта повышения конкурентоспособности ключевых секторов молдавской экономики.



"Я несказанно рада находиться в Молдове и тому, что у меня есть возможность вкусить молдавское гостеприимство. Открытие после ремонта пансиона подтолкнет сельский туризм в РМ к развитию и становлению конкурентоспособной индустрии, у которой есть потенциал для обеспечения рабочими местами сельских жителей. Именно это и лежит в основе стратегических целей USAID - поддерживать усилия РМ по диверсификации ее экономики, ориентированной на экспорт. Для этого мы помогаем повышать конкурентоспособность и производительность в ключевых секторах экономики", - сказала на церемонии открытия пансионата Марго Эллис, исполняющая обязанности помощника администратора USAID по Европе и Евразии.



Министр культуры Моника Бабук обратила внимание на то, что культурно-природный заповедник "Старый Орхей" располагает многочисленными великолепными археологическими памятниками.



"При поддержке USAID Moldova и правительства Швеции мы будем развивать это географическое и историческое место", - сказала министр.



Пансионат "Вилла роз" является хранителем местных молдавских традиций. Благодаря оказанной поддержке, он сейчас располагает двумя обновленными домами и готов предоставить туристам качественные услуги.



Справка "ИНФОТАГ": Проект повышения конкурентоспособности, реализуемый USAID и правительством Швеции с участием агентства SIDA, поддерживает развитие туризма в РМ с 2013 г.